Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения

Vse.Media Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении жизни людей на окупоаних территориях

Россию снова обвинили в ухудшении ситуации на оккупированном Донбассе.

Свое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

"За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В частности, и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся", - написал Курт Волкер в Twitter.

Россия должна прекратить боевые действия, начать выполнять Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс назад под контроль Украины, подчеркнул дипломат.

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2973 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц, и еще почти 9000 получили ранения.

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Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "на прочность". Другие версии являются второстепенными. Так сказал спецпредставитель США Курт Волкер.