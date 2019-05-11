Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
Просмотров: 549
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1593
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4412
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1035
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2736
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3348
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5688
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1917
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2106
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
7
14
11
5
7
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Оккупанты обстреляли Троицкое
Оккупанты обстреляли Троицкое
Видео
Все видео
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3087
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1314
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1404
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3267
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 792
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
суббота, 11 мая 2019 10:46

Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения

  Комментировать
Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения
Vse.Media Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении жизни людей на окупоаних территориях

Россию снова обвинили в ухудшении ситуации на оккупированном Донбассе.

Свое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

"За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В частности, и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся", - написал Курт Волкер в Twitter.

Россия должна прекратить боевые действия, начать выполнять Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс назад под контроль Украины, подчеркнул дипломат.

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2973 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц, и еще почти 9000 получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому намекнули о неприятностях в случае отказа от Донбасса

Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "на прочность".

Другие версии являются второстепенными. Так сказал спецпредставитель США Курт Волкер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Рекордное расстояние летчик преодолел на французском самолете

Самое читаемое
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 287254
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 36013
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 22959
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу Просмотров: 14554
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 13591
Донбасс
Военные рассказали о ситуации на передовой
Военные рассказали о ситуации на передовой Просмотров: 234
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
7
 Просмотров: 1863
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать 4 Просмотров: 630
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
 1 Просмотров: 801
"Ни славы, ни денег" - псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку
"Ни славы, ни денег" - псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку 1 Просмотров: 4086
Больше всего комментируют
10
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
9
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
9
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
4
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
Голосов: 35310
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua