"Сделали из пластилина" – в сети смеются над памятником "героям" ДНР

На оккупированной части Донбасса боевики установили памятник террористам. Фото: Necro Mancer

На оккупированной части Донбасса боевики соорудили памятник в честь погибших террористов.

Снимки опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

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По его словам, фотографии сделаны 2 сентября в день открытия "мемориала". На фото видно, что боевики и их поклонники заставили прийти на мероприятие детей.

"Михайловка. Перевальский район, 02/09/19, открытие памятника погибшим членам РОА", - пишет блогер.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность.

"Его наверняка дети на уроках труда делали", "И, скорее всего, из пластилина!", "Дешевая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.

Между российской границей и оккупированным Луганском располагается город Суходольск.

Разбитые дороги, безработица и брошенные квартиры, так охарактеризовали город на портале "Донбасс.Реалии". Дороги шахтерского городка, еще до войны разбитые большими грузовиками, летом 2014-го окончательно "добила" российская военная техника.