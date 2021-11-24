СБУ засекретила информацию о палаче Куликовском

Служба безопасности Украины засекретила информацию о руководителе тюрьмы "Изоляция" Денисе Куликовском.
Запрос в спецслужбу направлял "Главком".
СБУ не предоставила информацию о количестве причастных к пыткам в "Изоляции" и тех, кому объявили подозрения.
"Согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса, запрашиваемая информация разглашению не подлежит", – сообщил начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Артем Дехтяренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куратора тюрьмы "Изоляция" задержали по четырем статьям
Эта статья предусматривает, что сведения досудебного расследования могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора.
Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".
"Изоляция" – тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего художественного центра.
Куликовскому 36 лет. Большинство его родных живут на подконтрольной Украине территории.
Комментарии