СБУ засекретила информацию о палаче Куликовском

В спецслужбе не предоставили информацию, действительно ли он жил в Киеве. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины засекретила информацию о руководителе тюрьмы "Изоляция" Денисе Куликовском.

Запрос в спецслужбу направлял "Главком".

СБУ не предоставила информацию о количестве причастных к пыткам в "Изоляции" и тех, кому объявили подозрения.

"Согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса, запрашиваемая информация разглашению не подлежит", – сообщил начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Артем Дехтяренко.

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Эта статья предусматривает, что сведения досудебного расследования могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора.

Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч". "Изоляция" – тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего художественного центра. Куликовскому 36 лет. Большинство его родных живут на подконтрольной Украине территории.