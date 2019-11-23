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суббота, 23 ноября 2019 19:08

СБУ заблокировала поставки в Украину угля из оккупированного Донбасса

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СБУ заблокировала поставки в Украину угля из оккупированного Донбасса
СБУ разоблачила схему незаконных поставок в Украину угля с ОРДЛО. Фото: ATR

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористов ЛНР и ДНР через добычу на оккупированных территориях угля и дальнейшую его поставку в Украину и Европу.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединений, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик ", - сообщает пресс-служба СБУ.

В Украине продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

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Следователи объявили одному из участников нелегального бизнеса о подозрении в совершении преступления по статье 258-5 "Финансирование терроризма". Сейчас осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов дела к уголовной ответственности.

На одном из блокпостов в Луганской обл. сотрудники полиции при проверке документов обнаружили 48-летнего жителя г. Ровеньки, который в 2014 году стал наемником ЛНР. Мужчина приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта.

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