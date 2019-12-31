Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой

Бойцы 10 огшбр поздравили украинцев с праздниками. Фото: скриншот

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ записали оригинальное новогоднее поздравление в районе выполнения боевых задач на Донбассе.

Так на позиции бойцов пришел пришел Санта Клаус в бронежилете - прапорщик Глеб Бабич, позывной "Лентяй", который прочитал стихотворение в честь защитников Украины, Рождества и Нового 2020 года.

"Ну вот, я снова Санта! Мы с моей родной 10-й горно-штурмовой бригадой, поздравляем тебя с Новым годом и Рождеством. Это был тяжелый год. Но мы по-прежнему вместе. Я знаю твои желания, знаю твои мысли, знаю чего ты хочешь. Поэтому - все будет хорошо. И с тобой, и с Украиной. Чудеса происходят не только в небе Рождества. Но они там начинаются. Будьте счастливы! Слава Украине!", - говорится в подписи к видео.

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В конце ролика Санта Клаус с флагом Украины идет по дороге вперед в окружении восьми вооруженных бойцов.

В прошлом году военнослужащие 10 огшбр также записывали новогоднее поздравление с Сантой. Тогда ролик разошелся в украинских соцсетях миллионными репостами.