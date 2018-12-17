Самообеспечение "республики" не в приоритетах: высмеяли детище убитого Захарченко

Фото: Facebook Александра Демченко

В теплицах Зугреса в Донецкой области, где часто бывал убит главарь ДНР Александр Захарченко, начал гнить урожай.

"Государственное предприятие "Теплицы Донбасса" было создано в прошлом году, написал в Facebook журналист Александр Демченко.

"Ситуация такова, что в прошлом году еще при живом Захарченко и во время пребывания "Ташкента" (Тимофеева) в Донецке было создано "государственное предприятие "Теплицы Донбасса", где должны выращиваться овощи для самообеспечения "республики". Но теперь нет ни Захарченко, ни "Ташкента" , а в "Теплицах Донбасса" гниет несобранный урожай. Самообеспечение "республики" не в приоритетах, рубится другая капуста", - написал он.

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31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в ресторане "Сепар". В результате подрыва смертельное ранение получил главарь ДНР Александр Захарченко. Он оказался в кафе случайно. Решение об изменении маршрута было спонтанным.