Самоликвидировался боевик ЛДНР

В России умер наемник 38-летний Евгений Фертых из Барнаула.

Был капитаном запаса, воевал на Донбассе в составе боевиков ДНР/ЛНР, сообщил в Twitter украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Автор: Twitter Анатолий Штефан "Штирлиц" В России умер боевик ЛДНР Евгений Фертых

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"31.12.19 Фертых Евгений из Барнаула сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Капитан запаса. Чечня, Донбасс", – говорится в сообщении.

Известно, что Фертых умер в родном Барнауле, у него оторвался тромб.

В пятницу, 27 декабря, в больнице города Петровск Саратовской области (Российская Федерация) умер от опухоли головного мозга боевик, воевавший с 2014 года на Донбассе, Александр Скрипий по прозвищу "Афган".