Сайдик рассказал, что обсуждали в Минске

Спецпредставитель ОБСЕ трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик раскрыл подробности переговоров ТКГ в Минске.

На встрече ТКГ в Минске обсуждали обмен пленными, особый статус ОРДЛО, амнистию и выборы.

"В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине, вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом, включая поиск пропавших без вести.

Экономическая подгруппа обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, выплаты пенсий.

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Сайдик проинформировал, что трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.

Напомним, в июне возле Станицы Луганской были разведены войска Вооруженных сил Украины и боевиков. 1 октября Зеленский сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились начать разводить войска в Петровском и Золотом. Однако, по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, для начала процесса разведения сил "режим тишины" должен сохраняться не менее 7 дней.