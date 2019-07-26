"С третьей попытки" - украинские инженеры осмотрели разрушенный в Станице Луганской мост

Украинские инженеры осмотрели разрушенный в Станице Луганской городов. Фото: Fb

Украинские инженеры, несмотря на препятствия боевиков, обследовали разрушенную часть моста у Станицы Луганской.

Об этом пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации сообщила в Facebook.

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Кроме боевиков, препятствия работы способствовали и российские СМИ, незаконно находящихся на оккупированной территории.

Эта попытка стала уже третьим попыткой обследовать разрушения.

После разведения сторон вблизи Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, соединяющего Станицу Луганскую с оккупированный Луганск.