Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды

В дальнейшем есть планы делать вещание и на оккупированный Россией Крым.

Русскоязычный информационно-развлекательный телеканал для жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей запустят 13 января.

Об этом заявила руководитель информационного вещания телеканала Елена Трибушная, сообщает "Детектор медіа"

Вещание будет на базе телеканала UATV и будет покрывать 80% оккупированной территории.

"Наша цель - объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь, понимая, что почти 6 лет эти люди потребляли контент российских телеканалов.

Хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами. Хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог", - сказала Трибушина.

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В дальнейшем есть планы делать вещание и на оккупированный Россией Крым.

"На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал. Мы уже провели переговоры с медиагруппами о том, что они поделятся с нами контентом. Еще решаем, какой именно это будет контент и как мы его расставим в сетке", - сказала руководитель телеканала.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.