Русские захватчики должны заплатить средства - бывший премьер резко отреагировал на провокации

Арсений Яценюк остро отреагировал на обстрелы в Авдеевке. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

В глазах президента России Владимира Путина никто и никогда не увидит мира, считает украинский политик Арсений Яценюк.

"Это аксиома. Наивные публичные заявления, что в ближайшие недели Нормандской четверке удастся достичь ощутимого прогресса, - бесполезны и безответственные. Москва сознательно и регулярно нарушает режим прекращения огня, погибают украинские воины, существует постоянная угроза для гражданского населения на свободной прифронтовой территории", - отреагировал политик на обстрелы в Авдеевке и на прекращение железнодорожного сообщения с городом в Facebook.

Яценюк добавил, что Россия просто так не уйдет ни с Донецкой, ни с Луганской области, ни из Крыма.

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"Только под давлением принуждения со стороны Украины и международного сообщества. Кроме того, Москва должна не только уйти с оккупированных территорий Украины, но и заплатить за все убытки, причиненные нашей стране и гражданам. Такие решения с наскока не готовятся. Они требуют длительной и скрупулезной подготовки. О выборах на деокупованих территориях поговорим только после решения вот этих базовых вопросов - безусловного освобождения захваченных территорий и расплаты захватчика за страшные преступления ", - подытожил он.

Утром, 28 августа российские оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Огонь открыли со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения. Раненых среди местного населения нет.