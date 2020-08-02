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воскресенье, 02 августа 2020 09:00

Русские наемники провоцируют украинских воинов

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Русские наемники провоцируют украинских воинов
Боевики трижды обстреливали воинов ВСУ. Огонь был неприцельный. Поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали воинов ВСУ.

Обстрелы были неприцельные. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь не открывали, сообщили в штабе операции объединенных сил.

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"Потерь, в результате вражеских обстрелов, нет. В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил травмированы. Один воин зацепил ногой неизвестный взрывной предмет и получил осколочные ранения. А второй защитник - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Оба военнослужащих доставили в лечебные учреждения. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

С 27 июля до вечера 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня. СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

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