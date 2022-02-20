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воскресенье, 20 февраля 2022 23:02

Русские наемники обстреляли Луганск из тяжелого вооружения

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Русские наемники обстреляли Луганск из тяжелого вооружения
Оккупант продолжает обстрелы для провокации украинской армии. Фото: Reuters

Российско-оккупационные войска с целью провокации украинских военных открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Обстрел произошел около 21 часа. Оккупант стрелял из населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

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"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", - говорится в заявлении.

Командование операции Объединенных сил еще раз подчеркивает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна - оккупант", - отметили в ООС.

За прошедшие сутки, 19 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 136 раз открывали огонь. В частности, 116 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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