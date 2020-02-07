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пятница, 07 февраля 2020 16:12

РПГ спрятали в кустах: русские готовили кровавый теракт в Славянске

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В Славянске пророссийские диверсанты хотели устроить теракт - подорвать трассу М03, активно используют местные жители и военные.

Для этого террористы решили зарядить РПГ-22 и спрятать его неподалеку от дороги, пишут в ООС.

Автор: ООС
  Российские диверсанты планировали устроить в Славянске теракт
Российские диверсанты планировали устроить в Славянске теракт

Схрон обнаружили военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии Украины в ОТУ "Север".

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Автор: ООС
  Российские диверсанты планировали устроить в Славянске теракт
Российские диверсанты планировали устроить в Славянске теракт

"Гвардейцы были обезврежены РПГ-22, найденный под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанный в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ" Север ", - говорится в сообщении.

Автор: ООС
  Российские диверсанты планировали устроить в Славянске теракт
Российские диверсанты планировали устроить в Славянске теракт
Злоумышленники планировали поставлять на "Харьковский бронетанковый завод" некачественные трансмиссии для танков Т-64 и Т-80.Летом 2019-го Минобороны подписало контракт с фирмой из Запорожской области на $2,5 млн, пишут в СБУ.Однако вместо того, чтобы поставлять новые детали, предприниматель решил ремонтировать те, что были в использовании, и выдавать их за новые. Злоумышленники перебивали серийные номера и перекрашивали изделия, отчего они выглядели, как новые.
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