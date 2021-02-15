Россияне взорвали ребенка для пропаганды

Александр Быкадоров - житель Донецкой области. Был в личной охране главаря Захарченко, а при ликвидации клиента исчез. Фото: Миротворец

Покушение на командира батальона так называемой народной милиции ДНР Сергея Попова с криминальными кличками "Длинный" и "Дуремар" является российской провокацией накануне встречи трехсторонней контактной группы.

Россияне пытались показать бесчеловечное отношение украинской стороны в нейтрализации боевиков, поскольку в машине сепаратиста находилась его несовершеннолетняя дочь, говорит Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".

Правда, россияне вновь не выдержали паузы и сообщили о покушении едва прогремел взрыв.

"Российские пропагандисты обвинили в покушении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Якобы для повышения рейтингов президента Украины Владимира Зеленского дал указания на уничтожение сепаратиста. Только вот 8 февраля ОО "Правое дело" предупредили специальные службы о подобной провокации накануне встречи ТГК", - говорит он.

Возможно причастным к провокации является 33-летний Александр Быкадоров по прозвищу "Юрист". В свое время он был в рядах личной охраны ликвидированного Александра Захарченко.

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"Правда, на момент подрыва своего клиента его на месте не оказалось. Быкадоров утверждает, что выполнял депутатские обязанности и не присутствовал. Еще одно совпадение - это покушение на Захарченко 9 мая под поселком Терновое, что около Саур-Могилы. В тот день Быкадоров ехал вместе с покойным Захарченко. Тогда никто не пострадал, а ответственность пытались перебросить на ВСУ. То есть человека неоднократно использовали в подобных провокациях и ликвидациях, потому что его отсутствие в момент ликвидации Захарченко довольно странная", - говорит он.

РФ пытается свалить ликвидацию главарей на Украину. Обвинить наше государство в нарушении договоренностей о запрете деятельности разведывательно-диверсионных групп.

"С 8 числа мы знали о теракте в Горловке и имя возможного организатора. Единственное не знали: кто будет целью, думали, что мэра взорвут", - заключает Снегирев.

Утром 15 февраля в оккупированной Горловке взорвался автомобиль командира батальона так называемой народной милиции ДНР Сергея Попова с криминальными кличками "Длинный" и "Дуремар". Неизвестные заложили в автомобиле боевика фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Бомба была под водительским сиденьем. Об этом сообщают корреспонденты прокремлевского телеканала "Россия 1".