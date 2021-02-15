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понедельник, 15 февраля 2021 11:01

Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
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Утром 15 февраля в оккупированной Горловке взорвался автомобиль командира батальона так называемой "народной милиции ДНР" Сергея Попова с криминальными кличками "Длинный" и "Дуремар".

Неизвестные заложили в автомобиле боевика фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Бомба была под водительским сиденьем. Об этом сообщают корреспонденты прокремлевского телеканала "Россия 1".

В оккупированной Горловке взорвался автомобиль командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова
Фото: novosti.dn.ua
В оккупированной Горловке взорвался автомобиль командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова
В оккупированной Горловке взорвался автомобиль командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова
В оккупированной Горловке взорвался автомобиль командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова

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Попов и его дочь живы, находятся в больнице. Состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести. У него множественные осколочные ранения ног, осколочный перелом бедра. У его дочери контузия и шок, других видимых повреждений нет. Также есть информация, что уже кого-то схватили.

Попов - уроженец Горловки. Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма он входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение одного из лидеров ДРН Игоря Безлера.

Украинские военные уничтожили ракетой командирский внедорожник одного подразделения боевиков. Бойцы отомстили за обстрел "Золотого-4". Тогда оккупанты накрыли огнем 3 дома мирных жителей. От осколка снаряда погиб молодой украинский защитник.

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Дата
15
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