Россияне усеяли Донбасс минами, что отрывают ноги

Боевики в Донбассе дистанционно минируют серую зону российскими противопехотными минами ПОМ-2.
Сбрасывают их на землю с беспилотников, сообщает Информационный сопротивление.
Кроме этого россияне активно разведывают местность и позиции украинских вийскових.
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Их артиллерийские подразделения и расчеты противовоздушной обороны долгое время были в полной боевой готовности.
Они постоянно тренируются по обнаружению и уничтожению воздушных целей, а также отрабатывают быстрое наступление на украинских военных.
Использование противопехотных мин запрещено Женевскими конвенциями.
Президент Владимир Зеленский не показывает альтернативы Минским соглашениям, в тоже время их цементирует. Об этом в Верховной Раде заявил народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.
"Сегодня команда президента предлагает еще на 1 год продлить закон об "особом статусе" Донецкой и Луганской областей. Это означает цементирование безальтернативности Минских договоренностей.
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