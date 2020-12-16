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среда, 16 декабря 2020 14:05

Россияне усеяли Донбасс минами, что отрывают ноги

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Россияне усеяли Донбасс минами, что отрывают ноги
Российская противопехотная мина ПОМ-2. Поражение наносится осколками, на которые дробится корпус после подрыва заряда взрывчатого вещества Фото: Информационное сопротивление

Боевики в Донбассе дистанционно минируют серую зону российскими противопехотными минами ПОМ-2.

Сбрасывают их на землю с беспилотников, сообщает Информационный сопротивление.

Кроме этого россияне активно разведывают местность и позиции украинских вийскових.

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Их артиллерийские подразделения и расчеты противовоздушной обороны долгое время были в полной боевой готовности.

Они постоянно тренируются по обнаружению и уничтожению воздушных целей, а также отрабатывают быстрое наступление на украинских военных.

Использование противопехотных мин запрещено Женевскими конвенциями.

Президент Владимир Зеленский не показывает альтернативы Минским соглашениям, в тоже время их цементирует. Об этом в Верховной Раде заявил народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

"Сегодня команда президента предлагает еще на 1 год продлить закон об "особом статусе" Донецкой и Луганской областей. Это означает цементирование безальтернативности Минских договоренностей.

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