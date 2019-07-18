Россияне получили "по шапке" под Песками

Боевики получили на орехи за свою наглость. Фото: Мынобороны

Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Песков.

Украинские военные открыли огонь, сообщают в Минобороны.

"Произошло это после 8:00 утра в районе населенного пункта Пески, где противник в течение 50 минут вел огонь из автоматических гранатометов. Наши воины ответили врагу огнем с аналогичного вооружения", - говорится в сообщении.

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Украинские военные не понесли потерь.

"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - отмечают в ведомстве.

Во время переговоров в Минске договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69. Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.