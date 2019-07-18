Россияне получили "по шапке" под Песками

Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Песков.
Украинские военные открыли огонь, сообщают в Минобороны.
"Произошло это после 8:00 утра в районе населенного пункта Пески, где противник в течение 50 минут вел огонь из автоматических гранатометов. Наши воины ответили врагу огнем с аналогичного вооружения", - говорится в сообщении.
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Украинские военные не понесли потерь.
"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - отмечают в ведомстве.
Во время переговоров в Минске договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69.
Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
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