В Минске договорились обменять заложников 208 на 69

Процедура обмена может затянуться на месяцы. Фото: dt.ua

Во время переговоров в Минске договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69.

Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный.

"Общались относительно обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила число. Мы могли даже сегодня сделать этот обмен. Это поддержали представители ОРДЛО. Но отрицали представители Москвы.

В конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки. К этим 208 и 69 входят лица из разных категорий правовой очистки - от нескольких дней до нескольких месяцев. Но процедура запущена, достигнута договоренность 69 на 208", - рассказал Безсмертный.

Речь идет о передаче 69 украинцев со стороны РФ и 208 россиянах и представителях ОРДЛО, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.

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Россия удерживает 236 политических заключенных. В списке людей, преследуемых в России по политическим мотивам, - 54 человека. Еще 182 человека - в списке преследуемых по религиозным мотивам. В этом списке учтены также люди, содержащиеся в оккупированном Крыму.