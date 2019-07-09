Россияне готовятся к наступлению на Станицу Луганскую - Снегирев

Россияне нарушают режим разведения войск, собирают боевиков для наступления - Снегирев. Фото: 24 канал

Россияне готовятся захватить Станицу Луганскую, накапливают силы у границы с населенным пунктом.

Боевики не оставили позиции на высоте гора Князя Игоря, это позволяет им контролировать местность, сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщает 24канал.

Сам мост контролируют террористы ЛНР, их главарь Леонид Пасечник отметил, что действия украинской власти по восстановлению моста будут считаться актом агрессии. Добавил, что мост принадлежит оккупантам.

"Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, есть и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", - заявил он.

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Также к Станице Луганской очень близко подошло подкрепление из России - более 100 единиц техники и живая сила.

"Они уже расквартировались непосредственно в оккупированном областном центре и близлежащих селах. Кроме того, из-за разведения в Станице Луганской 74 дома с мирными жителями оказались в "серой зоне". Теперь там нет украинской власти", - добавил Снегирев.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский и и председатель Европейского Совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую. Пригласили с собой представителей террористических СМИ. Украинским журналистам не позволили присутствовать.