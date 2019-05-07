Россияне готовят подлую провокацию - разведка

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
1 Просмотров: 2684
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 693
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1566
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 2511
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5319
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1827
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1926
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3123
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5420
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6822
Фото
Все фото
4
18
9
3
3
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев
В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев
Полк &quot;Азов&quot; отмечает пятую годовщину со дня основания
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
Боевики запускают самодельные гранаты на головы украинских бойцов
Боевики запускают самодельные гранаты на головы украинских бойцов
Видео
Все видео
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2682
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1161
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1305
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3060
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3222
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2493
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 13:46

Россияне готовят подлую провокацию - разведка

1 Комментировать
Россияне готовят подлую провокацию - разведка

Российское оккупационное руководство отправило в ЛНР и ДНР снайперов, которые будут расстреливать боевиков.

Таким образом планируют продолжить провокации на Донбассе, сообщает Минобороны Украины.

С начала мая у вражеских снайперов проходят учения, им выдают исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и противотанковые ружья.

"Вместе с задачей потерь личному составу Объединенных сил, деятельность наемников направлена ​​на провоцирование обострения обстановки обстрелами позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - отмечают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полторак сообщил о ситуации на границе

3 мая украинские бойцы нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе поселка Зайцево на Донбассе. Об этом написал и опубликовал соответствующие кадры волонтер Юрий Мисягин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне готовят подлую провокацию - разведка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

Устроили показательный суд над украинскими националистами

Тоннель под морем строили 7 лет

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 34957
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 29718
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 21585
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 20908
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 16408
Донбасс
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
 Просмотров: 9
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
4
 Просмотров: 1702
Все теперь иначе: в ООС задержали взяточника
Все теперь иначе: в ООС задержали взяточника 1 Просмотров: 729
В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев
В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев
18
 Просмотров: 1233
Волонтер показал последствия мощного удара по боевикам
Волонтер показал последствия мощного удара по боевикам Просмотров: 2412
Больше всего комментируют
44
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
Голосов: 35267
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua