Россияне готовят подлую провокацию - разведка

Российское оккупационное руководство отправило в ЛНР и ДНР снайперов, которые будут расстреливать боевиков.

Таким образом планируют продолжить провокации на Донбассе, сообщает Минобороны Украины.

С начала мая у вражеских снайперов проходят учения, им выдают исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и противотанковые ружья.

"Вместе с задачей потерь личному составу Объединенных сил, деятельность наемников направлена ​​на провоцирование обострения обстановки обстрелами позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - отмечают в ведомстве.

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3 мая украинские бойцы нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе поселка Зайцево на Донбассе. Об этом написал и опубликовал соответствующие кадры волонтер Юрий Мисягин.