Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП

Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу. Есть погибшие среди гражданского населения, в частности дети. Фото: пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Ситуация по состоянию на середину дня 24 февраля свидетельствует о том, что оперативный замысел России по Украине не сработал.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

"У них не получился блиц-бросок по всем направлениям. Украинская армия работает очень хорошо. Россияне попадают в плен и гибнут. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, она предоставляется. Донбасс – выстояли. Харьковское направление – сил хватает. На севере и юге страны делаются все усилия, чтобы заблокировать силы врага", – написал Подоляк.

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Он в очередной раз напомнил, что цель России – "дестабилизация нашего государства. Это им не удалось и не удастся".

"Проблемная ситуация в связи с диверсантами и попытками десанта вблизи Киева. Важно – проявлять максимальную бдительность и отлавливать всех вражеских бойцов, кем бы они ни были и что бы ни говорили. Все политики, депутаты разного уровня, лидеры общин, мэры городов обязывают должны делать все, чтобы обеспечивать жизнь людей", – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу. Есть погибшие среди гражданского населения, в частности дети.