Россияне блокируют пункты пропуска на Донбассе

Из семи КПВВ на Донбассе полноценно работает только один. Фото: ukrinform

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе.

Сейчас полноценно работает только КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В Госпогранслужбе заверили, что все пункты пропуска функционируют с 8:00 до 16:00.

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В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

За эти дни линию разграничения пересекли 609 человек и 103 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области. При этом 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В "Станице Луганской" интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. За неделю временно оккупированную территорию попали 9641 человек, на контролируемую - 9777 человек.

Боевики ДНР блокировали движение через свои блокпосты местных жителей временно оккупированной части Донецкой области. 9 июля 2020 года около 100 человек не смогли пройти подконтрольный боевикам КПВВ "Оленевка" и застряли в серой зоне.