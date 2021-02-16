Россиянам подложили Арестовича, чтобы их унизить - политолог

Украина начала процесс выхода из Минска. Для того, чтобы этот политический ход приняли в обществе поставила спикером ТКГ демагога Алексея Арестович.

Сам Минский формат устарел, утратил свою актуальность и должен быть заменен на более жизнеспособный: с четкопрописанными обязанностями и ответственностью за нарушения, говорит Gazeta.ua Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

Автор: Соцсети Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, на форуме Украина 30 что с РФ невозможно договориться. Что будет, если Украина выйдет из Минского формата?

Кроме инфоповодов длиной в неделю ощутимых изменений не будет. О нас вспомнит ЕС, поскольку это чревато эскалацией конфликта, чего на территории Европы давно не было.

Но выхода Украины из Минска должно предшествовать какая-то значительное событие.

Какие события должны произойти, чтобы Украина вышла из Минского и Нормандского формата?

Причины для одностороннего выхода можно и сегодня найти, потому, что наша сторона ежедневно отчитывается о нарушении соглашений "Такие действия это политическая воля, а она не всегда предсказуема. Однако, если власть действует рационально, то перед таким решением нужно проверить есть ли у нас гарантии безопасности от западных партнеров. Иначе, можно получить недоразумения с запахом и даже снятие санкций ими с РФ По июльских условий скажу, что систему характеризует не по тем правилам, которые декларируют, а теми которыми реально руководствуются при принятии решений. Поскольку по этим договоренностям мы не несем ответственности за оборонительные действия, то я бы не говорил однозначно, что мы ее не используем. То, что мы пообещали чего-то не делать, например применять аэроразведка, это не значит, что мы не можем ее применить. Если мы уже отчитываемся о раненых и погибших, то есть и нарушение перемирия, которым можно аргументировать использование какого вооружения.

Автор: Униан ЕС поддерживает Минские соглашения, потому что это обеспечивает мир в регионе.

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Минский формат можно считать жизнеспособным, если нет, то сколько ему осталось?

Этот формат был действенным на момент подписания. Наша мотивация заключалась в остановке российского наступления. С нашей стороны это был акт одноразового действия - мы его подписали, наступление остановилось и все. А дальше мы обязаны придумывать что-то новое. Чтобы прекратились боевые действия агрессор должен быть мотивированными не стрелять - не завозить на нашу территорию российские войска, не финансировать террористов. Если договор не стал достаточно убедительным фактором, то должны убеждать другие точки давления, санкции, например. Россия после подписания "Минска" не выполняет условий, поскольку уже перед Минском получила наказание за свои действия - санкции вводились еще с уничтожения Боинга. А санкции должны дальше развиваться. Вроде пени для должника - она ​​растет каждый день просрочки выплаты. У нас же последние 6 лет ежегодное опасение, не смягчат санкции. Если бы РФ понимала, что за каждый доллар, который тратится на боевиков, выльется в 5 долларов экономических потерь, то задумалась бы о прекращении войны. То есть следует предусматривать жесткие санкции за невыполнение условий договора. Должен быть прописан четкой порядок с датой и ответственности в случае невыполнения каждого пункта. Соглашения, действующие сейчас, достаточно плавающие. Россия может манипулировать ими и придумывать выгодный для нее порядок исполнения сделок.

Спикер ТКГ Алексей Арестович назвал наших военных нытиками. Обязан ли он нести ответственность за свои слова?

По Арестовичу - его туда поставили по двум причинам. Первая - ему нравится тот высокий статус участника переговорного процесса. Ее, как взятку, данный блоггер получил в обмен на информационную поддержку деятельности офиса президента. Вторая причина это постепенное обесценение минского процесса. Президент не раз говорил, что Минск надо перезапустить. Поэтому гораздо проще это будет объяснить народу, если переговорщиком будет человек без статуса, такой как Арестович. Ведь он не Леонид Кучма и не Леонид Кравчук. Никто на него надежд не держит. Кроме того, это еще и дипломатическое унижение российской стороны. Одно дело, когда уполномоченные послы из России пожимают руки експрезиденту, другое дело, когда там какой-то ноунейм. Это маленький троллинг россиян.

Но должны ли мы ввести ответственность за оскорбительные высказывания чиновников?

Есть разные случаи когда чиновник несет ответственность за сказанное. Уголовное несут за разглашение тайны - банковской, военной, следственной и тому подобное. Административную ответственность нужно нести если его слова кого-то обижают. Высказывания Арестович это только политическая ответственность, но ее должен нести не только он, но и тот, кто его туда назначил. Поскольку, офис президента не увольняет Арестовича за это, значит их устраивает та роль, которую он играет. Если раньше быть участником минского процесса было престижно, то теперь люди ассоциируются с клоунадой. Это, опять же, приближает их к цели - Минский переговорный процесс становится все менее интересным для общества. Наверное, это и есть цель.

За прошедшие сутки, 15 февраля, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Славного вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, у Опытного из ручного противотанкового гранатомета. А вблизи Светлодарска - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.