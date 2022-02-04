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пятница, 04 февраля 2022 16:56

Россия завезла на Донбасс танки, САУ и горючее

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Россия завезла на Донбасс танки, САУ и горючее
Россия за январь скрыто завезла в ОРДЛО горючее, патроны и военную технику. Фото: mil.ru

Россия в январе скрыто завезла на оккупированный Донбасс до 9 тыс. т горючего, танки, БМП, САУ и беспилотники.

Доставляли все Вооруженные силы РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщает Главное управление разведки министерства обороны в Facebook.

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"В январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, по данным разведки. А также на поставку запасных частей для восстановления военной техники.

РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы.

В частности, на временно оккупированные территории из России доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тысяч тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

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Дата
04
февраля

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