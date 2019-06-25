Россия закрывает курсы для военных в Донецке

Набор отменили и в "Донецкое высшее общевоенное командное училище". Фото: из открытых источников

Россия повышает уровень профессиональной подготовки личного состава своих оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С июня в учебных центрах на территории России продолжаются 4-месячные курсы по подготовке рядового и сержантского состава соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск. С целью дальнейшего комплектования должностей артиллерийских, танковых и разведывательных подразделений", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 боевиков уничтожены одним махом: появилось видео точного удара ВСУ

Также российское оккупационное командование отменило набор в "республиканские военные учебные заведения" в 2019-2020-х. В том числе, и в "Донецкое высшее общевоенное командное училище".

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа. По тревоге подняты военные части в 29 регионах страны.