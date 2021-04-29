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четверг, 29 апреля 2021 08:14

Россия вернет войска к границе с Украиной: Арестович назвал сроки

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Россия вернет войска к границе с Украиной: Арестович назвал сроки
РФ снова начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля. Фото: REUTERS

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".

Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах". Об этом советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Это, с одной стороны, позитивный сигнал, с другой - опасения, что в случае необходимости они смогут быстро вернуться. А учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля", - пояснил Арестович.

Он высказал мнение о том, что "мы в конце июля как минимум вернемся к той же ситуации, которая была две недели назад". Но до этого может многое произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то положительные решения могут быть приняты.

Россия начала частичный вывод войск из оккупированного Крыма, но отвода сил от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. По данным украинских пограничников, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар в Воронежской области.

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