Россия уничтожает украинскую идентичность на Донбассе - разведка Украины

В ОРДЛО РФ создала "Русский центр". Фото: mincult.govdnr.ru

На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей РФ открыла представительство "международного проекта", которое получило название "Русский центр".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Страна агрессор использует так называемый "Русский центр" для влияния на местное население и настройку его против Украины, отметили в разведке.

"Это представительство организовывает работу местных органов, направленных на антиукраинскую культурную и гуманитарную деятельность. Основной целью работы проекта на территории ОРДЛО является полное уничтожение национальной идентичности украинского населения", - говорится в заявлении.

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Оккупанты направили свою работу на избавление от украинского языка и культуры во всех сферах жизни местного населения, на внедрение российских стандартов образования, на распространение ложных исторических фактов про историю региона, ментальное сближения жителей ОРДЛО с русским населением.

"Русский центр" открыли под прикрытием российского фонда "Русский мир". Главой попечительского совета является заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требует освободить украинские территории.