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среда, 09 марта 2022 14:05

Спецтема: Война России против Украины

Россия сосредоточила свои силы на пяти городах Украины - Генштаб ВСУ

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Россия сосредоточила свои силы на пяти городах Украины - Генштаб ВСУ
Продолжаются 14 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Оккупационные войска России продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с ними, враг также стремится обеспечить сухопутные коридоры между оккупированным Крымом и континентальной частью России. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего перебрасывания в определенные районы на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на 12:00 9 марта по данным Генштаба ВСУ:

Волынское направление

Противник наступательные действия не совершает. Однако сохраняется высокая вероятность диверсий оккупантов на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры в Ривненской и Львовской областях.

Полесское направление

После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери. Выводится в районы обновления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

Северское направление

Противник пытается возобновить наступление. Силами БТГр враг переправил через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе Залесья. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям.

Слобожанское направление

Противник пытается удержать рубеж от Северодонецка до Сум. Основные усилия сосредоточены на попытке окружения города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

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Донецкое направление

Оккупанты пытаются продолжить наступательные действия на ранее избранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Таврическое направление

Противник удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.

В Южнобугском операционном районе оккупанты удерживают рубеж от Херсона до Каховки. Отдельные подразделения врага остановили северо-восточнее Николаева вдоль реки Ингул.

"Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", - подчеркнули в Генштабе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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