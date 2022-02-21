Россия сообщает об "украинском диверсанте" в плену

В Украине эту информацию опровергли. Фото: pixabay.com

В России сообщают, что силовики РФ якобы захватили в плен украинского военного.

Об этом в понедельник заявил глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совбеза РФ.

"В ночь на 21 февраля две диверсионные группы военных Украины вышли на границу РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Одного из украинских военнослужащих захватили в плен", - сказал он.

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По словам Бортникова в настоящее время осуществляется "необходимая дальнейшая работа".

В Украине эту информацию опровергли. В правительственных структурах неоднократно сообщали, что наступления ВСУ не было и не будет.

В России продолжают фальсифицировать новости об обстрелах и диверсиях со стороны Украины. Сообщается о разрушении российского пограничного пункта. Также сообщили о попытке нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. Якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, а на границе уничтожили пятерых нарушителей.