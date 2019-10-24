Россия скрывает от жителей Л/ДНР информацию по переговорам в "нормандском формате"

Россия скрывает информацию о "нормандских переговорах". Фото: РБК

Оккупанты активно взялись за наращивание пропагандистского информационного давления на население временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

За счет российской финансовой и идеологической поддержки возрастает активность пророссийски настроенных общественных движений, объединений и организаций, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины

"В частности, с начала октября под видом агитации за создание т.н. "добровольного общества содействия армии, авиации и флота" интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация, в т.ч. слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями Объединенных сил и выход Украины из переговоров в "нормандском формате". Таким образом российская оккупационная администрация пытается отвлечь внимание населения временно оккупированных территорий от насущных социально-экономических проблем, которые все больше обостряются", – сообщает разведка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбасс заехала очередная " гумпомощь" от россиян

Также стало известно, что оккупанты скрывают резкое увеличение заболеваемости местных жителей и военнослужащих оккупационных войск туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

Российское правительство согласовало решение, согласно которому украинцев признают носителями русского языка без экзаменов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.