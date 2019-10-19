В России решили приписать украинцев к потенциальным граждан РФ. Фото: censor.net

Российское правительство согласовало решение, по которому украинцев признают носителями русского языка без экзаменов.

Законопроект уже внесли в Госдуму, сообщает сайт правительства РФ.

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После утверждения под соответствующий закон подпадают украинцы, а также белорусы. Статус носителя дает право на получение вид на жительство в России и упрощенный порядок получения гражданства.

Владельцам такого статуса не нужно проживать в стране 5 лет.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские дипломаты выразили решительный протест против этого. Тогда президент Петр Порошенко выступил со срочным обращением относительно этой ситуации. Действия России осудили и в штабе в то время победителя президентских выборов Владимира Зеленского. В украинском правительстве призвали граждан на оккупированных территориях не воспринимать российские паспорта. 1 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для некоторых украинский. В частности, жителей оккупированных территорий и беженцев из Донбасса и Крыма. 8 мая Кабмин признал их незаконными. Впоследствии Путин расширил эту процедуру на весь Донбасс, то есть для Украинской, которые жили раньше в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.