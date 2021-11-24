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среда, 24 ноября 2021 09:44

Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat

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Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
"Никаких мягких сценариев возвращения Крыма не будет", - Кристо Грозев / YouTube-страница Дмитрия Гордона

Оккупированная часть Донбасса вернется под контроль Украины, соответствующее решение примет сама Россия, сейчас контролирующая часть региона.

Об этом заявил главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

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"Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию", – сказал Грозев.

Что касается возвращения Крыма, то прогноз Грозева менее оптимистичен. По его словам, к такому решению Россию следует принуждать.

Никаких мягких сценариев для этого не появится. Почти уверен, что если будет смена власти в России, а она будет, то будет возможность подписать глобальный пакт мира с новым лидером. Надеюсь, это будет не один правитель, а коалиция. Речь идет о периоде пяти лет и более, к сожалению", - говорит журналист.

За главой "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимиром Кара-Мурза-младшим, вероятно, следили сотрудники ФСБ России, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, опубликованном 11 февраля этого года.

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