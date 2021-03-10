Россия пытается заставить Украину разговаривать с сепаратистами - Ермак

Россия блокирует работу ТКГ по Донбассу, пытаясь ввести в переговоры представителей боевиков ОРДЛО. Фото: unian.ua

Россия продолжает блокировать нормальную работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зато пытается ввести в переговоры представителей боевиков ОРДЛО. Об этом рассказал председатель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов

"Заблокированная работа не потому, что ТКГ не встречается. Видеоконференции проводятся каждые две недели, и Украина готова работать 24 часа в сутки. Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог о включении сепаратистов, которые приглашены, но не является стороной ТКГ", - пояснил Ермак.

Киев не будет вести никаких переговоров с сепаратистами, подчеркнул председатель ОП. И украинская делегация в ТКГ категорически против того, чтобы они становились стороной переговоров. Стороной должна быть Россия, все партнеры должны напоминать об этом.

Член украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбасса Сергей Гармаш считает, что в Украине есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия. Наша задача - просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять врага на всех фронтах и ​​использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и сейчас.