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среда, 20 октября 2021 11:21

Россия признала свое участие в войне на Донбассе

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Россия признала свое участие в войне на Донбассе
В ТКГ призвали РФ признать свою ответственность. Фото: Pexels

Требуя от Украины обеспечить доступ консула к задержанному на Донбассе россиянину Министерство иностранных дел РФ признало участие в войне.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - говорится в сообщении.

Теперь от российской дипломатии ожидают официального признания полной ответственности руководства РФ за развязывание войны.

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"Это главный залог начала процесса реального мирного урегулирования", - добавили в ТКГ.

13 октября во время совместного заседания ТКГ российские боевики устроили провокацию. Оперативная группа ВСУ задержала боевика. Им оказался гражданин РФ Андрей Косяк 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

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