Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс

Депутат Госдумы пригрозил, что Россия будет официально поставлять оружие боевикам на Донбассе. Фото: reuters.com

Россия может начать официально поставлять вооружение на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.

Он подчеркнул, что выделение США $300 млн на военную помощь Украине "открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять, — "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы тоже имеем право поставлять оружие в эти республики официально", — сказал он.

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Заявление от российского политика прозвучало на фоне многочисленных доказательств о том, что РФ с начала конфликта в 2014 году постоянно поставляет оружие, топливо, предоставляет военные консультации боевикам и фактически руководит террористическими группировками ЛДНР.