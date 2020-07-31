Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4635
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 783
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 738
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
13
17
15
7
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
Видео
Все видео
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Мужчина с топором ворвался в синагогу
Мужчина с топором ворвался в синагогу
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4635
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 612
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 468
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 12:21

Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс

1 Комментировать
Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс
Депутат Госдумы пригрозил, что Россия будет официально поставлять оружие боевикам на Донбассе. Фото: reuters.com

Россия может начать официально поставлять вооружение на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.

Он подчеркнул, что выделение США $300 млн на военную помощь Украине "открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять, — "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы тоже имеем право поставлять оружие в эти республики официально", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США предложили выделять на украинскую армию $300 млн ежегодно

Заявление от российского политика прозвучало на фоне многочисленных доказательств о том, что РФ с начала конфликта в 2014 году постоянно поставляет оружие, топливо, предоставляет военные консультации боевикам и фактически руководит террористическими группировками ЛДНР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8307
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 7920
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 7065
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5679
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5400
Донбасс
Для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис
Для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис Просмотров: 171
Россия на переговорах в ТКГ: "Будет либо так, как хотим мы, либо никак"
Россия на переговорах в ТКГ: "Будет либо так, как хотим мы, либо никак" Просмотров: 639
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
 Просмотров: 306
Будем идти на компромиссы - Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса
Будем идти на компромиссы - Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса 1 Просмотров: 639
Евросоюз призвал немедленно открыть КПВВ в Счастье и Золотом
Евросоюз призвал немедленно открыть КПВВ в Счастье и Золотом Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 9061
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua