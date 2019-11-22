Россия понесет ответственность за международные военные преступления

На фото российский военный проходит мимо жителей Донбасса. С 2014 года Россия ведет оккупацию части украинской территории гибридными войсками. Фото: Reuters

Россию будут привлекать к ответственности после ее выхода из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.

"Она совершила много преступлений еще в те времена, пока была частью этих соглашений, и их никто не отменяет", - говорит в комментарии Gazeta.ua эксперт-международник Александр Хара.

Пока в РФ "путинский режим", она будет нарушать международное законодательство.

"Примером являются видеодоказательства зверств, которые применяют бойцы частной военной компании "Вагнер", запрещенной российской конституцией. Это, кстати, свидетельствует о том, как РФ относится не только к международному праву, которое трактует как ей удобно, но и с собственными законами" , - говорит он.

РФ не несет ответственности, потому что является ядерным государством и членом совета безопасности ООН.

"Поэтому любые действия по отношению к России являются или правовыми, то есть через резолюцию Совета Безопасности, или когда это государство станет слабым и не сможет противодействовать. Привлечь Россию из-за резолюции невозможно, потому что она будет блокировать все подобные решения. Поэтому надо ждать", - говорит он.

Освобождение Крыма и Донбасса в связи с этим может затянуться на десятилетия.

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"Что касается ООН и ее судьбы. Цель этой организации - недопущение третьей мировой войны с участием сверхдержав и эту функцию она выполняет хорошо. ООН не субъектная. Она работает следующим образом: суверенные государства отдают часть своего суверенитета и подчиняются правилам, в которых они участвуют. Безусловно хотелось-бы чтобы она работала иначе, могла остановить агрессора, но это не так ", - добавляет Хара.

Украина должна фиксировать и документировать факты, которые можно использовать в международных судах и в дальнейшем.

Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Владимир Путин поставил свою подпись под законом о выходе, говорится на сайте Госдумы РФ. Подписанный документ называется "Об отзыве заявления, сделанного во время ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)".