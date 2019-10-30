Россия перебросит на Донбасс новые силы

Командование ВС РФ перебрасывает на Донбасс подразделения спецназначения и группировки казаков.

"Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск", - сказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Командование ВС РФ осуществляет эти меры под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которая была начата 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", - отметил Лосовский.

Российские оккупационные войска продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию у линии соприкосновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях в качестве учебного полигона для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытому перемещению бронетехники. Оккупанты продолжают скрыто содержать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных БПЛА ", - сказал Лосовский.