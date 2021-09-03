Россия отказалась пускать к границе ОБСЕ - на оккупированную территорию активно перебрасывает оружие

 
Ексклюзивы
1/5
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 144
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1 Просмотров: 423
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 486
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1206
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 693
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 621
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1413
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 468
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2565
Фото
Все фото
5
4
4
4
27
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
Видео
Все видео
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки
Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
Интервью
1/5
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 756
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 396
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 999
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1980
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 216
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 16:13

Россия отказалась пускать к границе ОБСЕ - на оккупированную территорию активно перебрасывает оружие

  Комментировать
Россия отказалась пускать к границе ОБСЕ - на оккупированную территорию активно перебрасывает оружие
В районе Первомайска и поселке Калиново зафиксировано накопления бронетехники. Фото: pinterest.ru

Российская Федерация хочет скрыто передислоцировать в ОРДЛО тяжелую бронетехнику. Это решение приходится на начало российско-белорусских учений.

В ночь с 31 августа на 1 сентября на территории оккупированных районов Луганской области прошла колонна тяжелой бронетехники, об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Часть колонны пошла в стахановском и первомайском направлениях. В районе села Калиново зафиксировано накопления тяжелой бронетехники. Аналогичная ситуация в районе Первомайска. Там постоянное базирование тяжелой бронетехники".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе били из пулеметов и гранатометов

Официальный запрет Российской Федерации о работе миссии ОБСЕ распространяется только на два контрольных пункт въезда-выезда на территории ДНР.

"30 августа боевики ЛНР на сопредельной территории, где действует распоряжение Российской Федерации о запрете работы миссии ОБСЕ, получили приказ не допускать миссию ОБСЕ к работе вблизи контрольных пропускных пунктов "Должанский" и "Изварино". Хотят блокировать все четыре КПВВ", - говорит эксперт.

В оккупированном Луганске российская бронетехника зафиксирована в пер. Краснодонский и на базе бывшей фабрики "Лутри". Эта база критически близко расположена к пилотному пункту разведения вблизи Станицы Луганской.

"Сейчас в районах поселков Золотое-4, Золотое-5 и Новотошковское зафиксировали наибольшее количество нарушений режима тишины", - добавил Снегирев.

2 сентября Россия сообщила об отказе продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на участке границы с оккупированными территориями Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия отказалась пускать к границе ОБСЕ - на оккупированную территорию активно перебрасывает оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

Открыли институт благородных девиц

Самое читаемое
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 13959
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7695
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 4537
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 1 Просмотров: 3726
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3393
Донбасс
Как прошли сутки на Донбассе: новости неутешительные
Как прошли сутки на Донбассе: новости неутешительные Просмотров: 252
Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса
Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса Просмотров: 180
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
5
 Просмотров: 324
Раненого снайпером бойца пятый день спасают в больнице Мечникова
Раненого снайпером бойца пятый день спасают в больнице Мечникова Просмотров: 189
Россия не дала продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной
Россия не дала продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной Просмотров: 261
Больше всего комментируют
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
1
В Киеве подготовили действо, которое в корне изменит представление о преступлениях коммунистов против украинцев
1
"Дружба против России" - Кремль грубо отреагировал на переговоры Украины и США
Голосов: 11562
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть