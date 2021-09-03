Россия отказалась пускать к границе ОБСЕ - на оккупированную территорию активно перебрасывает оружие

В районе Первомайска и поселке Калиново зафиксировано накопления бронетехники. Фото: pinterest.ru

Российская Федерация хочет скрыто передислоцировать в ОРДЛО тяжелую бронетехнику. Это решение приходится на начало российско-белорусских учений.

В ночь с 31 августа на 1 сентября на территории оккупированных районов Луганской области прошла колонна тяжелой бронетехники, об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Часть колонны пошла в стахановском и первомайском направлениях. В районе села Калиново зафиксировано накопления тяжелой бронетехники. Аналогичная ситуация в районе Первомайска. Там постоянное базирование тяжелой бронетехники".

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Официальный запрет Российской Федерации о работе миссии ОБСЕ распространяется только на два контрольных пункт въезда-выезда на территории ДНР.

"30 августа боевики ЛНР на сопредельной территории, где действует распоряжение Российской Федерации о запрете работы миссии ОБСЕ, получили приказ не допускать миссию ОБСЕ к работе вблизи контрольных пропускных пунктов "Должанский" и "Изварино". Хотят блокировать все четыре КПВВ", - говорит эксперт.

В оккупированном Луганске российская бронетехника зафиксирована в пер. Краснодонский и на базе бывшей фабрики "Лутри". Эта база критически близко расположена к пилотному пункту разведения вблизи Станицы Луганской.

"Сейчас в районах поселков Золотое-4, Золотое-5 и Новотошковское зафиксировали наибольшее количество нарушений режима тишины", - добавил Снегирев.

2 сентября Россия сообщила об отказе продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на участке границы с оккупированными территориями Украины.