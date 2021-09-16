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четверг, 16 сентября 2021 09:29

Россия может создать еще шесть народных республик в Украине - Тука

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Россия может создать еще шесть народных республик в Украине - Тука
РФ не отступила от планов восстановить контроль над Украиной. Фото: Reuters

Выход Украины из Минского процесса может побудить Россию к провокациям и образованию новых республик на Востоке и Юге страны.

"Если Украина официально выйдет из Минского процесса, возможна организация провокаций, которые Россия использует, чтобы ввести собственные вооруженные силы под эгидой защиты русского населения от геноцида", - заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Оbozrevatel.

Тука считает, что для реализации этого сценария не надо полномасштабного применения вооруженных сил РФ.

"Это могут сделать в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементами сценария на Донбассе и в Крыму. То есть используют предпосылки для возникновения конфликтной ситуации внутри Украины с применением пророссийских сил, в том числе и политических. Они до сих пор продолжают свою деятельность на территории нашего государства. В результате могут появиться народные республики в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях".

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Чтобы не допустить этого, Украина должна подготовиться к выходу из Минского процесса.

"Я вижу три составляющие подготовки. Во-первых, повышение обороноспособности армии Украины. Далее повышение уровня компетентности и квалификации службы контрразведки, СБУ. Так сможем отслеживать и в нужный момент нейтрализовать все спящие центры российских разведслужб на территории Украины. В-третьих, на законодательном уровне запретить деятельность пророссийских политических партий и общественных организаций", - сказал Тука.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Минский процесс должен служить задачам настоящего, а не прошлого. Он хотел бы изменить его формат или использовать какой-то другой.

Российская Федерация отказывается менять соглашения по мирному урегулированию на Донбассе. Назвали "тревожным сигналом" заявление Зеленского о необходимости изменить Минские соглашения и расширить количество участников переговоров в "нормандском формате", привлекая США, Великобританию и Канаду.

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