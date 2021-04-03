Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО

РФ не стоит вмешиваться в дела Украины. Фото: president.gov.ua

Если Российская Федерация продолжит вмешиваться в украинские дела, то может потерять часть своих территорий.

Оккупантам лучше уделить внимание своим землям, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

"Когда они сунут нос и постоянно говорят... Лавров что-то там начинает говорить об Украине ... Какое ваше дело? Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория - занимайтесь", - посоветовал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поговорил с Байденом - обновлено

Данилов также отметил, что если Россия уберет свои войска с украинской территории, "мы разберемся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле".

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины. 2 апреля оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня.