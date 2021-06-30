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среда, 30 июня 2021 19:57

Россия хочет присоединения США к нормандскому формату

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Россия хочет присоединения США к нормандскому формату
Россия изменила свое мнение относительно членства США в нормандском формате. Фото: slovoidilo

Россия, выступавшая против членства США в нормандском формате, изменила свое мнение после саммита в Женеве.

Теперь РФ с помощью ДНР и ЛНР пытается добиться присоединения Соединенных Штатов в нормандский формат. Об этом сообщает Zn.ua.

Так называемые министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего написали письмо заместителю главы АП России Дмитрию Козаку, в котором указали на необходимость присоединения США к группе. Авторы письма просят привлечь США к переговорам, и дать возможность "полномочным представителям ДНР/ЛНР принять участие в этой встрече "для донесения до нормандского формата и Соединенных Штатов" их позиции и "объективной информации о событиях в минском переговорном процессе".

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По данным ZN.UA, МИД РФ передало через свое посольство в Вашингтоне письмо в Государственный департамент США, в котором изложило свое видение роли и условия вхождения Соединенных Шатов в переговорный процесс по Донбассу.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал возможность присоединения США к Нормандскому формату. По его мнению, "все будет меняться" после встречи президента Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

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