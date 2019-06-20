Россия готовится к возвращению в ПАСЕ летом

Россия вышла из ПАСЕ после потери права голоса. Сейчас делеганты государства-агрессора ждут отмены этой санкции. Фото: УНИАН

Россияне утвердили состав части делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ - Gazeta.ua).

В состав делегации вошли 22 россиянина: 14 депутатов от фракции "Единая Россия", 3 депутата от ЛДПР и Компартии РФ,2 - от "Справедливой России", сообщает 112 канал.

Депутат Государственной Думы России Леонид Слуцкий является делегатом.

Он рассказал, что заявку на подтверждение полномочий подадут, исходя на исход голосования по резолюции, с поправками об ограничении санкционного механизма ПАСЕ.

Слуцкий добавил, что для того, чтобы РФ вернулась в зал, в ПАСЕ необходимо принять введение запрета на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций.

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Россию лишили полномочий в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. В знак протеста российская делегация прекратила работу в Ассамблее.

В случае внесения изменений в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), что обеспечит безусловное возвращение России, Ассамблея теряет свой смысл и силу. Об этом руководитель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев написал в Facebook.