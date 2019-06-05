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среда, 05 июня 2019 14:24

Возвращение России в ПАСЕ: Арьев считает, что Ассамблея теряет силу

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Возвращение России в ПАСЕ: Арьев считает, что Ассамблея теряет силу
Руководитель делегации ВР Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев заявил, что МИД готов пересмотреть отношения с Ассамблеей в случае возвращения России в ПАРЕ.

В случае внесения изменений в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), что обеспечит безусловное возвращение России, Ассамблея теряет свой смысл и силу.

Об этом руководитель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической. МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственными безотносительно к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу", - написал Арьев.

Он сообщил, что написал письмо новому президенту Украины с просьбой "отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору".

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"В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг", - констатировал нардеп.

Арьев заявил, что в ближайшее время он и активная часть украинской делегации в ПАСЕ, вместе с союзниками из других стран, будут делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий.

"Хотя противостоять этому становится все сложнее", - отметил Арьев.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, которая может усложнить наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право принимать участие в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

Россия в июне 2017-го применила финансовый шантаж СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

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Дата
05
июня

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