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понедельник, 05 августа 2019 10:34

Россия готовила в Киеве кровавую бойню - пропагандист "слил" план

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Россия готовила в Киеве кровавую бойню - пропагандист &quot;слил&quot; план
Константин Кнырик. Фото: Обозреватель

Россия готовилась завезти в столицу около 100 тыс. пророссийских активистов, чтобы спровоцировать столкновение в 2013-го.

"Планировалось, что противостояние украинских сил и пророссийских неизбежно закончилось бы бойней, тогда президент-беглец Виктор Янукович получил бы оправдание для разгона протестующих", - заявил российский политик и пропагандист Константин Кнырик. Об этом сообщает Обозреватель.

По словам пропагандиста, перед началом Майдана он встречался с Чечетовым.

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"Мы предлагали ему крайне примитивный сценарий, понимая, что будет происходить дальше. Мы предлагали привезти около 100 тысяч человек. Разогнали бы и тех, и тех, и обосновали бы очень просто — не допустить кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий", - говорит Кнырик.

В Житомирской области в течение трех дней продолжались тактико-специальные учения 12-го отдельного полка оперативного командования "Север". Условия были приближены к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Дата
05
августа

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