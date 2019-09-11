Россия готова уйти из Донбасса - советник Трампа

Тейлор рассказал, когда Россия уйдет из Донбасса. Фото: РБК

Россия хотела бы уйти с Донбасса из-за давления экономических санкций и расходов на содержание войска.

"Я думаю, есть признаки, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти из Донбасса. Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют - и речь идет не только о санкциях, но санкции также, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику - так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - в интервью Украинской службе "Голоса Америки" рассказал Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор также заявил, что США намерены продолжать санкции против России и готовы к диалогу для разрешения ситуации в любом формате и отметил налаживание диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними - в каком угодно формате ... Потому что диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат, ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым", - резюмировал Уильям Тейлор.

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18 июня 2019 года Уильям Тейлор во второй раз возглавил посольство США в Украине как временный поверенный в делах. Перед назначением господин Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.