Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей

СБУ встановили механізм фінансування бойовиків Росією. Фото: JKL

СБУ раскрыла и задокументировала механизм скрытого финансирования Россией местной "власти" ЛНР.

Как отмечается, ежегодный объем финансирования Россией ЛНР превышает 30 млрд российских рублей, что составляет более двух третей от общих потребностей ее "бюджета". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, чтобы избежать санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в ЛНР территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРДЛО Россия привлекла банк Южной Осетии, через который средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". После этого средства распределяются "Министерством финансов ЛНР" между оккупационными властями и силовым блоком. Главную роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

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"Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой ЛНР и распределения средств", - отметили в СБУ.

Сейчас псевдочиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ч.3 ст. 110-2 УК). Они объявлены в розыск.

В ближайшее время обвинительные акты по правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.

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