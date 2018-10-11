Россия будет финансировать террористов из госбюджета

Россия решила тратить деньги на террористов из госбюджета. Фото из открытых источников

В России готовятся выделить деньги террористам ДНР и ЛНР из государственного бюджета.

Расходы на боевиков заложат в проект главного финансового документа страны, сказал первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

"Мы готовим и на следующей неделе примем соответствующее заявление. Во-вторых, мы должны сделать все, чтобы в бюджете у нас были заложены средства на помощь ДНР и ЛНР, и довольно здесь нам на самом деле делать вид, что мы к этому не имеем отношения, чтобы жизнь там было лучше, чем в другой, "бандеровской" Украине", - заявил Затулин.

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Ранее Кремль не признавал, что причастен к финансированию боевиков. Выдвигали версию, что им помогают неравнодушные россияне и благотворительные фонды.

Между тем сами террористы и сторонники "русского мира" на оккупированной Донецкой области недовольны уровнем жизни. Некоторые уехали на заработки в Крым и были задержаны.