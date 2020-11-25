Российскую делегацию ТКГ призывают определиться с позицией по поводу выполнения парижских договоренностей

От россиян требуют определиться до конца года. Фото: "Главком"

Основой урегулирования ситуации на Донбассе является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата и Минские договоренности.

Об этом напомнила украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы. Заявила о готовности продолжить последовательно работать для их реализации, передает "Интерфакс-Украина".

"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении делегации Украины в ТКГ в Facebook.

Ситуацию в переговорах по Донбассу решит проведения до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандские формате. В ТКГ говорят, что она подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года.

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"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые взяли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - указали в делегации.

В украинской делегации убеждены, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы в рамках ТКГ.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. "Неофициально говорю о плане "Б", как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы", - рассказал чиновник в интервью "ТСН".