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среда, 26 июня 2019 10:46

Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км

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Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
Украинский снайпер ликвидировал очередного "лаптя" на Донбассе. Фото: РБК

На Донбассе зрелищно уничтожили российского снайпера.

Один из бойцов контрснайперськой группы обнаружил и, с расстояния в 1 км, застрелил захватчика, сообщает Цензор.нет.

Ликвидированый враг в течение длительного времени обстреливал украинские позиции.

После удачного выстрела наши бойцы еще некоторое время смогут спокойно воевать.

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Украинские военные уничтожили в Докучаевске Донецкой области 10 боевиков. Видео по уничтожению управляемыми ракетами огневых точек на позициях оккупационных сил РФ опубликовал офицер ВСУ Дмитрий "Мюллер"

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Дата
26
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