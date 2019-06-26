Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км

Украинский снайпер ликвидировал очередного "лаптя" на Донбассе. Фото: РБК

На Донбассе зрелищно уничтожили российского снайпера.

Один из бойцов контрснайперськой группы обнаружил и, с расстояния в 1 км, застрелил захватчика, сообщает Цензор.нет.

Ликвидированый враг в течение длительного времени обстреливал украинские позиции.

После удачного выстрела наши бойцы еще некоторое время смогут спокойно воевать.

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