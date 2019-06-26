Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км

На Донбассе зрелищно уничтожили российского снайпера.
Один из бойцов контрснайперськой группы обнаружил и, с расстояния в 1 км, застрелил захватчика, сообщает Цензор.нет.
Ликвидированый враг в течение длительного времени обстреливал украинские позиции.
После удачного выстрела наши бойцы еще некоторое время смогут спокойно воевать.
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